Второй этап реконструкции курского аэропорта могут провести до 2029 года

В Курской области в ближайшие три года могут провести второй этап реконструкции аэропорта имени Гуревича. Как рассказали «Ъ-Черноземье» в правительстве региона, на 2026 год запланированы проектно-изыскательские работы, на 2027–2028 годы — строительно-монтажные.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Обновление здание курского аэропорта

Фото: Международный аэропорт имени М.И. Гуревича в Курской области Обновление здание курского аэропорта

Фото: Международный аэропорт имени М.И. Гуревича в Курской области

Вторая очередь масштабного обновления аэропорта предусматривает реконструкцию багажного отделения и зоны прилетов в здании аэровокзального комплекса, привокзальной площади, перрона, рулежных дорожек и взлетно-посадочной полосы.

Работы планируют провести за счет субсидии из федерального бюджета, однако сумму в облправительстве пока не раскрыли. «Объем и структура привлекаемого финансирования будут определены по итогам завершения разработки проектно-сметной документации и прохождения государственной экспертизы проектов»,— добавили курские власти.

В середине ноября губернатор Александр Хинштейн сообщил, что получено предварительное решение по реконструкции курского аэропорта за счет федерального бюджета. «Пассажиропоток у нас достаточно высокий: без учета воздушного транспорта, всего по области в течение года перевезено почти 44 млн пассажиров. С открытием неба для полетов эта цифра серьезно возрастет»,— уверен глава региона.

Аэропорты в Курской области и других регионах Черноземья были закрыты в феврале 2022 года. После этого полеты разрешили только в Тамбовской области. В Курске же весной 2022 года начался капитальный ремонт аэропорта имени Гуревича, который завершился к концу 2023 года. Воронежское ООО «Строительные системы», получившее контракт на 60,5 млн руб., выполнило работы по утеплению, заменило облицовку, окна, витражи, входную группу. Была смонтирована новая подсветка. На левом пилоне ночью автоматически загорается портрет советского авиаконструктора, уроженца Курской области Михаила Гуревича с автографом, на правом — изображение взлетающего самолета.

Кроме того, в аэропорту были заменены инженерные коммуникации, смонтирован лифт, на втором этаже обустроена комната матери и ребенка, зал повышенной комфортности с баром. На первом этаже в зале ожидания установлены скамейки с USB-портами и автоматы с кофе. Благоустроены приаэродромная площадь и сквер.

О том, что происходит в других закрытых аэропортах макрорегиона, читайте в публикации «Ъ-Черноземье» «Подрезанные крылья».

Алина Морозова