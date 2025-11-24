Главные новости за 24 ноября. Сочи

Администрация порта Стамбула не представила официального объяснения решения о недопуске судна, которое вернулось в Сочи, к швартовке. Судовладелец не получил никаких разъяснений по поводу произошедшего.

В Сочи за неделю с применением системы «Дорожный пристав» взыскано почти 1,5 млн руб. задолженностей. Рейды прошли в Хостинском и Лазаревском районах с участием сотрудников полка ДПС, представителей городской и районных администраций, Федеральной службы судебных приставов и Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы по Краснодарскому краю.

В Сочи дорожные работы на Мамайском перевале в рамках программы 2025 года будут завершены до 1 декабря. ФКУ «Черноморье» продолжает ремонт на участке федеральной трассы А-147 в Лазаревском районе, от км 165+949 до км 171+994.

В Сочи проводится проверка после госпитализации полуторагодовалой девочки, поступившей из детского сада с химическим ожогом. Сообщение в полицию поступило из центра охраны материнства и детства, куда ребенка доставили для оказания медицинской помощи.

В Сочи спасатели эвакуировали 48-летнюю женщину, которая упала с крутого обрыва во время отдыха на природе. Инцидент произошел в районе поселка Дагомыс, недалеко от бывшего ресторана «Огни Сочи».

В ноябре Сочи и Краснодар заняли третье место в списке самых популярных направлений для отдыха с животными. Оба курорта остаются востребованными благодаря мягкому климату, большому выбору размещения и возможностям для путешествий с животными.