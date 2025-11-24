В Стамбуле не объяснили отказ в заходе вернувшему в Сочи лайнеру Astoria Grande

Судоходная компания «Аквилон», представляющая интересы круизного лайнера Astoria Grande, сообщила ТАСС, что администрация порта Стамбула не представила официального объяснения решения о недопуске судна к швартовке. Как уточнили в компании, судовладелец не получил никаких разъяснений по поводу произошедшего.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба Astoria Grande Фото: пресс-служба Astoria Grande

Рейс должен был завершиться в Стамбуле в прошлый четверг в рамках двухнедельного круиза, однако портовые власти не выдали разрешение на заход. Лайнер с 620 пассажирами на борту был вынужден проследовать обратно в Сочи согласно расписанию. Судовладелец компенсировал пассажирам стоимость несостоявшихся экскурсий в Турции.

В компании отметили, что подобные инциденты не являются исключительными для круизной отрасли. По их словам, аналогичные случаи периодически происходят у всех операторов и чаще всего связаны с погодными условиями. При этом официальных данных о причинах отказа именно в этом случае у компании нет.

Ранее в ряде Telegram-каналов сообщалось, что другой рейс Astoria Grande получил разрешение на заход в стамбульский порт.

Astoria Grande был построен в 1996 году, модернизирован в 2019 и 2022 годах. Лайнер соответствует международным стандартам круизной индустрии и в 2021 году получил пятилетний сертификат морского общества DNV GL. Судно выполняет еженедельные круизы из Сочи с июля 2022 года.

Мария Удовик