В Сочи за неделю взыскали почти 1,5 млн рублей через систему «Дорожный пристав»

В Сочи за неделю с применением системы «Дорожный пристав» взыскано почти 1,5 млн руб. задолженностей. Рейды прошли в Хостинском и Лазаревском районах с участием сотрудников полка ДПС, представителей городской и районных администраций, Федеральной службы судебных приставов и Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы по Краснодарскому краю, сообщает пресс-служба администрации курорта в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

Система «Дорожный пристав» позволяет автоматически выявлять автомобили, принадлежащие неплательщикам, в потоках транспорта. По итогам рейдов обнаружено четыре должника, общая сумма задолженности составила 1,45 млн руб., на их имущество наложен арест.

Директор департамента транспорта и дорожного хозяйства администрации Сочи Вадим Копылов сообщил, что такие мероприятия проводятся регулярно. Он отметил, что подключение системы к различным базам данных обеспечивает более эффективный контроль за должниками и способствует пополнению бюджетов. Копылов рекомендовал автовладельцам заранее проверять и оплачивать налоги, штрафы и другие обязательные платежи.

Узнать о наличии задолженности граждане могут на сайте или в мобильном приложении Управления Федеральной службы судебных приставов. В мэрии уточняют, что рейды с использованием системы «Дорожный пристав» проходят во всех внутригородских районах Сочи.

Мария Удовик