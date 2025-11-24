В Сочи пострадавшую на природе доставили к медикам после сложной эвакуации

В Сочи спасатели эвакуировали 48-летнюю женщину, которая упала с крутого обрыва во время отдыха на природе. Инцидент произошел в районе поселка Дагомыс, недалеко от бывшего ресторана «Огни Сочи». Пострадавшая отдыхала с друзьями, однако, как сообщили в городской службе спасения, она оступилась и сорвалась вниз по склону, в результате чего получила травмы и не могла передвигаться самостоятельно.

Спасатели отметили, что для эвакуации потребовалось использование альпинистского снаряжения. Они спустились к пострадавшей, оказали ей первую помощь и зафиксировали шею воротником Шанца. После этого женщина была поднята по склону и передана бригаде скорой медицинской помощи. Информацию об операции спасатели разместили в своем Telegram-канале.

Ранее спасатели оказывали помощь женщине в горно-лесистой зоне у поселка Мезмай. Во время похода к водопаду Исиченко она повредила ногу и также не могла самостоятельно идти. Спасатели быстро обнаружили пострадавшую, наложили шину и доставили ее к машине скорой помощи на носилках.

Мария Удовик