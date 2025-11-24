Дорожные работы на участке А-147 в Сочи завершат к 1 декабря

В Сочи дорожные работы на Мамайском перевале в рамках программы 2025 года будут завершены до 1 декабря. ФКУ «Черноморье» продолжает ремонт на участке федеральной трассы А-147 в Лазаревском районе, от км 165+949 до км 171+994. Чтобы не создавать заторов, работы организованы в ночные часы, сообщает пресс-служба учреждения.

Ремонт выполняется в рамках контракта на обновление четырех участков трассы А-147 Джубга–Сочи в районе Дагомыса. На отрезках км 165–166, км 166–167, км 167–169 и км 169–171 приведут к нормативу верхний слой покрытия от реки Ира до Мамайской развязки. Предусмотрена также замена одиннадцати остановочных павильонов для повышения удобства местных жителей и туристов.

В этом сезоне завершат восстановление покрытия на участке от поста ГАИ на Мамайском перевале до зоны разворота, где движение с обратного хода переходит на прямой. Одновременно закончены работы по замене слоев износа на других отрезках трассы А-147 — с км 189+079 по км 192+648 и с км 193+158 по км 197.

Мария Удовик