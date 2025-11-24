В сочинском детском саду ребенок получил химический ожог

В Сочи проводится проверка после госпитализации полуторагодовалой девочки, поступившей из детского сада с химическим ожогом. Об этом сообщили в главном управлении МВД по Краснодарскому краю в своем Telegram-канале. В ведомстве отметили, что сообщение в полицию поступило из центра охраны материнства и детства, куда ребенка доставили для оказания медицинской помощи.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В полиции указали, что сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних устанавливают все обстоятельства произошедшего. По предварительным данным, угрозы жизни ребенку нет, однако характер травмы потребовал медицинского наблюдения.

Мария Удовик