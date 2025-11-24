Сочи и Краснодар разделили топ направлений для отдыха с питомцами

В ноябре Сочи и Краснодар заняли третье место в списке самых популярных направлений для отдыха с животными. По данным сервиса бронирования Твил.ру, каждый из городов собрал по 5% заявок на проживание с питомцами. Оба курорта остаются востребованными благодаря мягкому климату, большому выбору размещения и возможностям для путешествий с животными.

В Сочи путешественники остаются в среднем на четыре ночи, средняя стоимость одной из которых составляет 3,6 тыс. руб. В Краснодаре туристы с питомцами предпочитают оставаться в среднем на две ночи. Средняя стоимость одной ночи размещения составляет 3,9 тыс. руб.

Лидерами рейтинга стали Санкт-Петербург и Москва. На первое место вышли Санкт-Петербург и Ленинградская область, набравшие 13% бронирований с питомцами. Средняя стоимость проживания на три ночи в ноябре составила 3,6 тыс. руб. Москва и Подмосковье заняли вторую позицию с показателем 10%, где размещение обойдется в среднем в 4,6 тыс. руб. за три ночи.

В десятку самых востребованных направлений также вошли несколько локаций Краснодарского края. В списке, помимо Краснодара и Сочи, оказались Геленджик с 3,9 тыс. руб. за три ночи и Красная Поляна, где средняя стоимость размещения составляет 4,9 тыс. руб. за три ночи. Популярность этих курортов объясняется круглогодичной туристической инфраструктурой и широкими возможностями для размещения гостей с животными.

В итоговый топ-10 также вошли Казань, Ялта, Волгоград и Севастополь, которые продолжают удерживать высокие позиции по спросу у путешественников с питомцами.

Мария Удовик