1,7 трлн рублей налогов в Татарстане и критика Университета Иннополис

Объем налоговых поступлений в Татарстане в 2025 году составит 1,7 трлн руб. По сравнению с 2024 годом сборы налогов вырастут на 100 млрд руб. Татарстан занял шестое место в России по объемам налоговых доходов.

Рифкат Минниханов раскритиковал Университет Иннополис за работу с реестром кадров для БПЛА. Президент Академии наук Татарстана заявил, что ждет «сложа руки», пока к ним придут компании. На данный момент в реестре кадров зарегистрировано 27 организаций.

В 2026 году КФУ по программе «Приоритет-2030» получит 830 млн руб. Всего в следующем году гранты получат 106 вузов на сумму 26,8 млрд руб.

В октябре в Татарстане выдано 7,6 тыс. автокредитов. Средний чек на покупку авто в регионе составил 1,40 млн руб. По сравнению с сентябрем число автокредитов выросло на 5%, объем — на 7%, средний чек — на 2%. Татарстан занял 4-е место в России по объему автокредитования.

Монумент из Лениногорска могут включить в реестр объектов культурного наследия. Памятник 1975 года стал символом начала нефтедобычи в Татарстане и освоения крупнейшего в республике Ромашкинского месторождения. Его высота достигает 33 метров.

Экс-глава Камских Полян получил пять лет условно за взятку в виде iPhone 16. По версии следствия, в январе 2025 года Ринат Салахутдинов через посредника получил от директора компании «Наш дом Камские Поляны» телефон стоимостью 108 тыс. руб. за содействие в подписании актов работ, заключение контрактов и игнорирование нарушений организации.

В Казани на поддержку семей с детьми-инвалидами выделят 4,4 млн руб. В среднем каждая семья получит около 10 тыс. руб. В Казани проживает более 84 тыс. инвалидов, среди них 6,5 тыс. детей.

На капремонт трех учебных корпусов КНИТУ-КАИ выделят 88,1 млн руб. Ремонт затронет три объекта: учебное здание № 7 на ул. Большая Красная (стоимость работ составляет 17,2 млн руб.), учебное здание № 8 на ул. Четаева (40 млн руб.), учебное здание № 9 на ул. Подлужная (16,2 млн руб.).

Диана Соловьёва