В 2025 году в Татарстане прогнозируют собрать 1,7 трлн руб. налогов. Об этом сообщил руководитель управления Федеральной налоговой службы по республике Даниил Егоров.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Объем налоговых поступлений в Татарстане в 2025 году составит 1,7 трлн рублей

Об увеличении сбора налогов на 100 млрд руб. по сравнению с предыдущим годом сообщили на торжественной церемонии в ИТ-парке имени Б. Рамеева, посвященной Дню работника налоговых органов России и 35-летию УФНС по Татарстану.

Ранее сообщалось, что в Татарстане сумма начисленных имущественных налогов за год выросла на 18%.

Анна Кайдалова