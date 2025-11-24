На капремонт трех учебных корпусов КНИТУ-КАИ выделят 88,1 млн рублей

На выборочный капитальный ремонт трех учебных зданий КНИТУ-КАИ в рамках реализации программы развития ПИШ КАИ выделят 88,1 млн руб. Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок.

Работы включают общестроительные мероприятия и обновление инженерных сетей. Они должны начаться в январе и завершиться в феврале 2026 года.

Ремонт затронет три объекта: учебное здание № 7 на ул. Большая Красная (стоимость работ составляет 17,2 млн руб.), учебное здание № 8 на ул. Четаева (40 млн руб.), учебное здание № 9 на ул. Подлужная (16,2 млн руб.).

Финансирование планируется из гранта за счет внебюджетных средств. Заказчиком выступает Казанский национальный исследовательский технический университет им. А. Н. Туполева-КАИ.

Анна Кайдалова