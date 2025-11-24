В октябре в Татарстане выдали 7 600 кредитов на 10,64 млрд руб., следует из данных, предоставленных «Объединенным кредитным бюро».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В октябре в Татарстане выдано 7,6 тысяч автокредитов

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ В октябре в Татарстане выдано 7,6 тысяч автокредитов

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Средний чек на покупку авто в республике составил 1,40 млн руб., средний срок — 69 месяцев. По сравнению с сентябрем число кредитов выросло на 5%, объем — на 7%, средний чек — на 2%. Татарстан занял 4-е место в России по объему автокредитования, уступив лишь Москве, Московской области и Санкт-Петербургу. Замыкает пятерку лидеров Краснодарский край.

Чувашия заняла 25-е место. В октябре там выдано 1 727 автокредитов на 2,2 млрд руб. при среднем чеке 1,27 млн руб. и сроке 70 месяцев. Количество и объем выросли на 13% к сентябрю, средний чек не изменился.

В целом по России банки выдали 138,68 тыс. автокредитов на 212,74 млрд руб. Средний размер кредита составил 1,53 млн руб., средний срок — 68 месяцев. По сравнению с сентябрем количество автокредитов в стране выросло на 7%, объем — на 9%. В сентябре было оформлено 130,1 тыс. кредитов на 194,38 млрд руб.

Анна Кайдалова