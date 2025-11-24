В Казани с 1 по 10 декабря пройдет декада инвалидов, в рамках которой 440 семей, воспитывающих детей-инвалидов, получат финансовую помощь из бюджета города на общую сумму около 3,5 млн руб. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Казани.

В Казани на поддержку семей с детьми-инвалидами выделят 3,5 млн рублей

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Выплаты предоставят семьям, где воспитываются двое и более детей-инвалидов, а также семьям, в которых оба родителя — инвалиды I или II группы и имеют несовершеннолетних детей. Помощь также получат одинокие родители-инвалиды I и II группы и одинокие родители, воспитывающие одного или более детей-инвалидов.

В городе проживает более 84 тыс. инвалидов, среди них 6 526 детей. В системе дошкольного образования воспитываются 1 197 детей-инвалидов. В 299 детских садах открыто 825 специализированных групп для 11 476 детей. В общеобразовательных школах Казани обучаются 1 267 детей с инвалидностью и 1 782 ребенка с ограниченными возможностями здоровья. В 49 учреждениях дополнительного образования занимаются свыше 780 детей с ОВЗ.

