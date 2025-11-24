Университет Иннополис раскритиковали за работу с реестром кадров для БПЛА

Президент Академии наук Татарстана Рифкат Минниханов заявил о недостаточной активности Университета Иннополис в наполнении цифрового реестра кадров для беспилотных авиационных систем (БАС). По его данным на 10 ноября 2025 года, в системе зарегистрировано всего 27 компаний. Об этом он сообщил на обучающем семинаре для работников отрасли.

«Иннополис разработал, сложил руки и сидит, ждет, когда к ним придут. <…> Граната в сторону Иннополиса. Так работать нельзя», — сказал господин Минниханов. Он отметил, что дальнейшую координацию работы с реестром возьмет на себя Академия наук республики. «Иннополис, как всегда, нам будет должен», — добавил он.

В ходе мероприятия также стало известно, что Татарстан станет первым регионом России, который протестирует данный реестр.

Рифкат Минниханов обозначил и целевые показатели: до 2030 года в Татарстане планируют подготовить 32 тыс. специалистов в сфере БАС. Он подчеркнул, что операторы и инженеры должны владеть универсальными компетенциями (мехатроника, электроника, программирование), применимыми для беспилотников во всех средах — в воздухе, на земле и на воде.

Цифровой реестр кадров для рынка БАС создан в рамках федерального проекта «Кадры для БАС» национального проекта «Беспилотные авиационные системы», заказчиком выступает Минобрнауки России.

Анар Зейналов