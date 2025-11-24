Монумент из Лениногорска могут включить в реестр объектов культурного наследия

Монумент первооткрывателям нефти в Лениногорске хотят внести в реестр объектов культурного наследия. Соответствующий документ комитета Татарстана по охране объектов культурного наследия проходит антикоррупционную экспертизу.

Сооружение, установленное в 1975 году, стало символом начала нефтедобычи в Татарстане и освоения крупнейшего в республике Ромашкинского месторождения. Высота монумента достигает 33 метров: он выполнен из нержавеющей стали и представляет собой фонтан, окруженный кольцом скульптурных фигур нефтяников.

Пресс-служба министерства отметила, что Ромашкинское месторождение стало отправной точкой развития нефтяной промышленности Татарстана и его планируют включить в реестр памятников архитектуры.

Анна Кайдалова