Экс-глава Камских Полян получил пять лет условно за взятку в виде iPhone 16

В Татарстане бывший глава поселка городского типа Камские Поляны Ринат Салахутдинов получил пять лет лишения свободы условно. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Татарстана.

По данным следствия, в январе 2025 года господин Салахутдинов через посредника получил от директора ООО «Наш дом Камские Поляны» телефон стоимостью 108 тыс. руб. за содействие в подписании актов выполненных работ, заключение муниципальных контрактов и игнорирование нарушений компании.

Нижнекамский городской суд признал его виновным по ч. 4 ст. 290 УК РФ (получение взятки) и назначил пять лет лишения свободы условно с пятилетним испытательным сроком и штрафом 324 тыс. руб. Также господин Салахутдинов лишен права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления на два года.

Анна Кайдалова