В 2026 году КФУ по программе «Приоритет-2030» получит 830 млн рублей

Казанский (Приволжский) федеральный университет в 2026 году получит 830 млн руб. в рамках государственной программы «Приоритет-2030», сообщает «Ъ» со ссылкой на Минобрнауки России.

Всего в следующем году гранты получат 106 вузов на сумму 26,8 млрд руб. Университеты распределены по трем группам. В первую группу вошли 13 вузов, которые получат около 830 млн руб. каждый, среди них — Казанский (Приволжский) федеральный университет. Вторая группа включает 22 университета с финансированием по 400 млн руб., третья — 52 вуза, которым выделят до 100 млн руб., 34 университета получили статус кандидатов.

Кроме того, предусмотрены два дополнительных трека: дальневосточный (14 вузов с грантами до 160 млн руб.) и творческий (пять вузов получили по 100 млн руб., вуз из Казани имеет статус кандидата).

Точные суммы грантов будут объявлены весной 2026 года.

Анна Кайдалова