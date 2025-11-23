Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Шестнадцатый тур

«Акрон»—«Сочи» 3:2

Пестряков, 63, 65; Бокоев, 80 — Зиньковский, 35; Сааведра, 56.

«Оренбург»—«Балтика» 0:0

«Спартак»—ЦСКА 1:0

Дмитриев, 43.

«Рубин»—«Ахмат» 1:0

Даку, 76.

«Крылья Советов»—«Ростов» 2:0

Олейников, 9; Марин, 55.

«Пари Нижний Новгород»—«Зенит» 0:2

Глушенков, 48; Вендел, 69.

«Динамо» (М)—«Динамо» (Мх) 3:0

Тюкавин, 27; Сергеев, 46; Маухуб, 87. Удаление: Аззи («Динамо» (Мх)), 70 (2 ж. к.).

«Локомотив»—«Краснодар» 1:1

Руденко, 11 — Дуглас Аугусто, 15.

Турнирная таблица

В Н П М O

1. «Краснодар» 10 4 2 29:10 34

2. ЦСКА 10 3 3 26:14 33

3. «Зенит» 9 6 1 31:12 33

4. «Локомотив» 8 7 1 32:20 31

5. «Балтика» 7 8 1 21:7 29

6. «Спартак» 8 4 4 25:21 28

7. «Рубин» 6 5 5 16:19 23

8. «Акрон» 5 6 5 21:22 21

9. «Динамо» (М) 5 5 6 25:23 20

10. «Ростов» 4 6 6 12:17 18

11. «Крылья Советов» 4 5 7 20:26 17

12. «Ахмат» 4 4 8 19:24 16

13. «Динамо» (Мх) 3 5 8 8:20 14

14. «Оренбург» 2 6 8 17:26 12

15. «Сочи» 2 2 12 14:37 8

16. «Нижний Новгород» 2 2 12 9:27 8

