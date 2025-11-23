Шестнадцатый тур
«Акрон»—«Сочи» 3:2
Пестряков, 63, 65; Бокоев, 80 — Зиньковский, 35; Сааведра, 56.
«Оренбург»—«Балтика» 0:0
«Спартак»—ЦСКА 1:0
Дмитриев, 43.
«Рубин»—«Ахмат» 1:0
Даку, 76.
«Крылья Советов»—«Ростов» 2:0
Олейников, 9; Марин, 55.
«Пари Нижний Новгород»—«Зенит» 0:2
Глушенков, 48; Вендел, 69.
«Динамо» (М)—«Динамо» (Мх) 3:0
Тюкавин, 27; Сергеев, 46; Маухуб, 87. Удаление: Аззи («Динамо» (Мх)), 70 (2 ж. к.).
«Локомотив»—«Краснодар» 1:1
Руденко, 11 — Дуглас Аугусто, 15.
Турнирная таблица
В Н П М O
1. «Краснодар» 10 4 2 29:10 34
2. ЦСКА 10 3 3 26:14 33
3. «Зенит» 9 6 1 31:12 33
4. «Локомотив» 8 7 1 32:20 31
5. «Балтика» 7 8 1 21:7 29
6. «Спартак» 8 4 4 25:21 28
7. «Рубин» 6 5 5 16:19 23
8. «Акрон» 5 6 5 21:22 21
9. «Динамо» (М) 5 5 6 25:23 20
10. «Ростов» 4 6 6 12:17 18
11. «Крылья Советов» 4 5 7 20:26 17
12. «Ахмат» 4 4 8 19:24 16
13. «Динамо» (Мх) 3 5 8 8:20 14
14. «Оренбург» 2 6 8 17:26 12
15. «Сочи» 2 2 12 14:37 8
16. «Нижний Новгород» 2 2 12 9:27 8