«Акрон» победил «Сочи» в матче РПЛ

В пятницу, 21 ноября, в рамках 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) футболисты тольяттинского «Акрона» принимали «Сочи». Встреча завершилась победой коллектива из Самарской области со счетом 3:2.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

В составе хозяев дважды отличился Дмитрий Пестряков. Еще один мяч забил Марат Бокоев. У гостей голы на счету Антона Зиньковского и Игнасио Сааведры.

«Акрон» одержал первую домашнюю победу в текущем сезоне РПЛ. Беспроигрышная серия команды из Тольятти в чемпионате страны составляет шесть матчей. «Акрон» при этом победил в третьей игре подряд. На матче присутствовал губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.

Победа позволила тольяттинскому клубу подняться на промежуточное седьмое место в турнирной таблице РПЛ (21 очко). «Сочи» с восемью баллами находится на 15-й позиции.

Андрей Сазонов