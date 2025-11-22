«Рубин» победил «Ахмат» со счетом 1:0 в матче Российской премьер-лиги

Казанский футбольный клуб «Рубин» одержал победу над «Ахматом» со счетом 1:0 в 16-м туре Российской премьер-лиги.

Встреча прошла в Казани, и единственный гол забил нападающий «Рубина» Мирлинд Даку на 75-й минуте.

После победы у «Рубина» стало 23 очка, и команда осталась на седьмом месте в турнирной таблице. «Ахмат» с 16 очками занимает 11-е место. Следующий матч «Рубин» проведет 25 ноября в Туле против «Арсенала» в рамках Кубка России.

Влас Северин