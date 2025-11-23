«Крылья Советов» победили «Ростов» в матче РПЛ

В воскресенье, 23 ноября, в рамках 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) футболисты самарских «Крыльев Советов» принимали «Ростов». Встреча завершилась победой хозяев со счетом 2:0.

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

В составе самарской команды мячи забили Иван Олейников и Джимми Марин. «Крылья Советов» одержали четвертую победу в текущем сезоне РПЛ. На матче присутствовал губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.

Победа позволила самарскому клубу подняться на промежуточное 11-е место в турнирной таблице РПЛ (17 очков). «Ростов» с 18 баллами находится на девятой позиции.

Андрей Сазонов