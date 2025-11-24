«Краснодар» сохранил первую строчку в турнирной таблице Российской премьер-лиги после 16-го тура. Южане сыграли вничью с «Локомотивом» (1:1). Всего на одно очко отстают от лидера ЦСКА и «Зенит»: у них равное количество баллов — 33. Дальше идут «Локомотив», «Балтика» и «Спартак». За развитием событий на футбольных полях следил спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов.

Матч «Локомотив»—«Краснодар» завершал программу тура и начинался очень ярко. Два мяча было забито уже в первые 15 минут. На гол Руденко гости ответили взятием ворот. Казалось, дальше пойдет еще веселее, но получилось иначе. Голов больше не случилось, а вот фолов было много, особенно во втором тайме. Футболисты играли слишком жестко, а судья Егор Егоров терял нити игры, хотя резонансных решений, которые могли бы повлиять на исход встречи, к счастью, не было. В итоге ничья (1:1), которую признали справедливой даже сами футболисты. По крайней мере, об этом после финального свистка говорил полузащитник «Локо» Артем Карпукас: «Они могли выиграть, не спорю, и мы могли выиграть тоже, забив свои моменты. Игра на три результата, но, наверное, не сейчас это закономерно».

А вот дерби «Спартак» — ЦСКА не обошлось без судейского скандала. Арбитр Сергей Карасев, который считается одним из лучших в РПЛ, отработал так, что недовольными остались как спартаковцы, так и армейцы. Но к странным решениям судей болельщики давно привыкли, так что все произошедшее вряд ли кого-то удивило. Красно-белые выиграли (1:0), и эта победа позволила им приблизиться к лидерам. Отставание от «Краснодара» сейчас составляет всего шесть очков. Но как претендентов на чемпионство народную команду эксперты в этом сезоне не рассматривают, по крайней мере, пока. А вот ЦСКА, несмотря на поражение, может удивить, так считают многие. Например, главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев: «Впереди год огненной лошади, поэтому одним из фаворитов будет ЦСКА. Если они прикупят зимой нападающего, это будет грозная сила. ЦСКА для меня фаворит, а "Зенит" и "Краснодар" абсолютно равные».

Стоит сказать, что «Балтика» снова не проиграла. На этот раз в активе команды нулевая ничья с «Оренбургом» на выезде. «Зенит» ожидаемо взял верх над «Пари НН» — 2:0. Также три очка на свой счет записало московское «Динамо». После отставки Валерия Карпина бело-голубые обыграли динамовцев из Махачкалы — 3:0. Исполняющий обязанности главного тренера Ролан Гусев рискнул сыграть с двумя нападающими, но успокоил болельщиков, что в дальнейшем будет осторожнее: «Именно под этот матч была выбрана такая схема. Я понимаю, что она очень рискованна. С какими-то командами будем так играть, с какими-то — по-другому. Поэтому, конечно, будем варьировать».

Пока «Динамо» по-прежнему находится в середине турнирной таблицы — на девятом месте. И теперь бело-голубых ждут еще две непростые встречи, обе на выезде — с «Ахматом» и «Спартаком». Кроме того, в 27 ноября динамовцы встречаются в Кубке с «Зенитом», так что у болельщиков будет время изучить все идеи Ролана Гусева, а у руководства — возможность решить, нужен клубу в ближайшее время новый наставник или нет.