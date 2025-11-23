Чемпион избавился от соседей

«Краснодар» вернул себе единоличное лидерство в чемпионате страны, сыграв в 16-м туре на выезде — 1:1 — с одним из своих преследователей «Локомотивом». Правда, это лидерство почти символическое. И ЦСКА, и «Зенит», одолевший — 2:0 — «Нижний Новгород», отстают от краснодарцев всего на очко.

Матч, 23 ноября венчавший тур, которым открылся второй круг чемпионата России, некоторое время заставлял удивляться тому, как же хорош на фоне лидера «Локомотив». Все у него клеится. Быстро нащупал слабое краснодарское звено и проводит через свой правый фланг атаку за атакой. И физическую форму во время ноябрьской паузы явно не растерял. Наоборот, не бежит, а летит вперед. И как вовремя поменял акцент! Только «Краснодар» привык смотреть налево, как его укусили с противоположной стороны какой-то поразительно воздушной комбинацией, в которой вообще не чувствовалось никакого напряжения: все — в такт и в удовольствие. Алексей Батраков нашел подключившегося Данилу Пруцева, Пруцев в касание перевел на Александра Руденко, а тот, сближаясь с вратарем Станиславом Агкацевым, даже успел оглядеться: нет ли вариантов получше, чем удар? Вариантов не обнаружилось, а удар в ближний угол вышел идеальным.

После этого гола многие наверняка сверились с турнирной таблицей, убедившись в том, что невозможное возможно. Если «Локомотив» возьмет верх, то сразу у четырех клубов на верхушке — у железнодорожников, краснодарцев, а еще проигравшего накануне в московском дерби «Спартаку» ЦСКА и «Зенита» — будет поровну очков, по 33. И это после 16-го тура. Какая плотность!

Но человек, который решил бы попробовать проверить, а у кого в этом квартете будут лучше дополнительные показатели, наверняка пропустил бы краснодарский гол.

Гости отыгрались быстро и типичным для себя способом. У «Краснодара» в нынешнем сезоне может иногда не идти игра, но стандарты идут всегда.

Этот Эдуард Сперцян подал с правого фланга, а голкипер «Локомотива» Антон Митрюшкин чуть не совершил невероятный подвиг. Он взял два подряд удара в упор. Третий пришелся в перекладину. Но и от нее мяч — просто чудесное совпадение — срикошетил в ноги игроку «Краснодара». И тут уж Дуглас Аугусту не промахнулся.

Во втором тайме всякого занимательного и жутко острого тоже было немало. В основном, правда, у ворот «Локомотива». Иногда беда в них стучалась так настойчиво, что казалось: прорвется обязательно. Но Митрюшкина все время что-то или кто-то выручал. Выручила стойка, в которую отправил мяч Диегу Коста. Выручил защитник Сесар Монтес, оставшийся на ленточке, чтобы страховать уже находившегося не у дел голкипера, когда на убой стрелял Никита Кривцов.

В общем, матч вырулил к ничьей, которая позволила «Краснодару», делившему перед ноябрьской паузой лидерство с ЦСКА, стать лидером единоличным.

Правда, с мизерным — в очко — отрывом от армейцев и «Зенита» и трехочковым от «Локомотива».

Зенитовцы в этот день сыграли матч против команды, ниже которой в турнирной таблице вообще никого нет, но которая на своем поле все-таки слегка поупиралась. Нижегородцы удивили уже тем, что за весь первый тайм не позволили создать соперникам, по сути, ничего стоящего у своих ворот, за исключением эпизода, рожденного внезапным дриблерским озарением Александра Соболева. Не склонный к тонким штучкам центрфорвард исполнил изумительный ложный замах, уложив на газон Фаринью и отдав пас Жерсону, а «Нижний Новгород» пришлось выручать голкиперу Никите Медведеву. Зато вскоре после перерыва «Зенит» подловил аутсайдера резким выпадом, в котором сверкнул мягкой, в движении обработкой мяча Луис Энрике, выложивший его затем Максиму Глушенкову.

Глушенков был заметным персонажем и в следующей результативной атаке. Он продрался через центр, уперся в строй из нижегородских защитников, но отскок достался Венделу, который проявил приходящую с опытом аккуратность, разбираясь с Медведевым.

В этот день из грандов выступило еще застрявшее в середине таблицы московское «Динамо», которое впервые в сезоне играло без только что решившего, что и национальной сборной ему будет достаточно, тренера Валерия Карпина. У занявшего его пост Ролана Гусева все в воскресенье сложилось неплохо, без особой нервотрепки. «Динамо» махачкалинское продержалось полтайма с небольшим — до углового. Ярослав Гладышев подал вроде бы неважно, но подобрал мяч, который вынесли из штрафной, и запустил его обратно, уже низом, чтобы через секунду увидеть, как Константин Тюкавин ловко подправляет его пяткой.

А едва начался второй тайм, как динамовцы разнесли коллективным наскоком махачкалинскую оборону на кусочки и Иван Сергеев прошил голкипера Тимура Магомедова ударом почти в упор. Магомедов успел вскинуть руки, но твердости им, чтобы удержать мяч не хватило. Махачкалинцы демонстрировали признаки желания, несмотря на счет, пободаться. Но удаление получившего вторую желтую карточку Имадеддина Аззи совсем уж усложнило их положение. А «Динамо» на излете матча добило гостей третьим голом за авторством Эль-Мехди Маухуба и прервало серию из пяти матчей в первенстве без побед.

Алексей Доспехов