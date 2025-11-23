«Зенит» догнал лидеров чемпионата России

ФК «Зенит» настиг лидеров чемпионата России по футболу, обыграв в 16-м туре «Пари НН» на его поле 2:0. Все решили голы, забитые петербуржцами во втором тайме: отличились Максим Глушенков и Вендел. Сине-бело-голубые продлили серию без поражений в РПЛ до 12 матчей.

«Зенит», благодаря успеху на Волге, продлил свою беспроигрышную серию в чемпионате до 12 матчей

Фото: ФК «Пари Нижний Новгород» «Зенит», благодаря успеху на Волге, продлил свою беспроигрышную серию в чемпионате до 12 матчей

Фото: ФК «Пари Нижний Новгород»

У «Зенита» не смог сыграть бразилец Педро — из-за перебора карточек. Поэтому Сергей Семак, главный тренер сине-бело-голубых, сделал перестроения. На острие атаки вышел Александр Соболев, а Луис Энрике, еще один бразилец, занял место на левом фланге атаки. Поставил Семак в основной состав и их соотечественника Жерсона, который ничем не проявил себя в предыдущих матчах.

«Пари НН» занимает последнее место в турнирной таблице, у него до встречи с «Зенитом» было всего две победы в 15 турах. При этом тренера нижегородцев Алексея Шпилевского не увольняют. Во-первых, ему в случае увольнения полагается большая неустойка. Во-вторых, руководители «Пари НН» верят, что идеи Шпилевского на посту рулевого команды принесут свои плоды.

В первом тайме хозяева справлялись с поставленной задачей: не пускали зенитовцев к своим воротам. За 45 минут гости только дважды ударили в створ, оба раза это сделал Соболев, и в том и в другом случае путь мячу преградил вратарь «Пари НН» Никита Медведев. Сами волжане отвечали соперникам контратаками, и в одном случае пришлось вступить в игру голкиперу «Зенита» Денису Адамову. Больше про первый тайм ничего сказать нельзя. Игроки просто бегали по полю, изображая игру в футбол.

А вот когда футболисты вышли на поле после перерыва, «Зенит» сразу забил гол. Вильмар Барриос помог отнять мяч в центре поля, Жерсон запустил вперед Энрике, и бразилец сделал передачу на открывшегося Максима Глушенкова. Тот без труда переиграл вратаря хозяев.

После этого петербуржцам стало легче играть, потому что «Нижнему» мало было сидеть в своей штрафной — надо было идти вперед, чтобы отыгрываться. А значит, оставалось больше свободных зон на его половине поля. Второй гол «Зенита» не заставил себя ждать. Гости на 69-й минуте провели быструю контратаку, Соболев подключил к ней Глушенкова, тот собрал вокруг себя троих защитников, и один из них, пытаясь откинуть мяч, отдал точный пас Венделу. Тому оставалось только попасть в дальний угол. Так «Зенит» повел в счете 2:0.

Результат до финального свистка не изменился. «Зенит», благодаря успеху на Волге, продлил свою беспроигрышную серию в чемпионате до 12 матчей и догнал в таблице лидеров: «Краснодар» и ЦСКА. На три очка от них отстает «Локомотив». Сегодня вечером ситуация изменится, так как «Локо» и «Краснодар» сыграют между собой в Москве.

Следующий матч в чемпионате «Зенит» проведет 30 ноября дома против «Рубина». А до этого еще съездит в Москву, чтобы встретиться в ответном четвертьфинальном матче «Пути РПЛ» Кубка России с «Динамо» (первый петербуржцы проиграли 1:3). Это игра пройдет 27 ноября.

Кирилл Легков