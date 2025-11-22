«Спартак» выиграл от обороны

В 16-м туре чемпионата России по футболу состоялось дерби «Спартак»—ЦСКА. После недавней отставки Деяна Станковича красно-белыми в качестве исполняющего обязанности главного тренера руководил Вадим Романов. Его дебют оказался очень удачным, «Спартак» выиграл 1:0 благодаря голу Игоря Дмитриева.

Во время ноябрьской паузы на матчи национальных сборных «Спартак» все-таки расстался с Деяном Станковичем, мотивировав отставку сербского специалиста неудовлетворительными спортивными показателями. И на тренерскую вахту временно, по всей видимости — только до зимнего перерыва в чемпионате, заступил один из его помощников Вадим Романов.

Шестое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги действительно слишком низкое для красно-белых, но Станкович покинул свой пост после того, как его подопечные одержали четыре победы в пяти встречах с учетом Кубка России. А то, что это произошло еще и в преддверии дерби с ЦСКА, лишь усиливало ощущение какой-то несвоевременности и нелогичности расставания с главным тренером именно в текущей ситуации.

В результате под танк, а армейцы в нынешнем сезоне прут напролом и по итогам первого круга набрали поровну очков с лидером РПЛ «Краснодаром», руководство «Спартака» бросило совсем необстрелянного в таких серьезных боях 47-летнего специалиста. За плечами Романова был опыт самостоятельной работы только на молодежном и юношеском уровне. Правда, по ходу прошлого чемпионата ему все же довелось побывать в шкуре главного тренера, когда матч с «Акроном» из-за дисквалификации пропускали и Станкович, и его правая рука Ненад Сакич. Причем тогда красно-белые, уступая 0:2, сумели вырвать победу 3:2, но понятно, что не стоило переоценивать влияние непосредственно Романова на ту игру.

В сложившихся обстоятельствах ЦСКА вроде бы имел больше шансов на успех.

Тем более что после травм восстановились Игорь Акинфеев, Мойзес и Матеус Алвес, а Иван Обляков быстро оправился от повреждения, полученного в спарринге сборной России с чилийцами.

Для «Спартака» же стала большой потерей дисквалификация Пабло Солари, который в последнее время был, что называется, в полном порядке и даже сделал победный дубль в предыдущем матче с «Ахматом». Кроме того, по состоянию здоровья не вошли в заявку Ливай Гарсия и Тео Бонгонда. Романову, судя по всему, пришлось поломать голову над тем, кого поставить на позицию правого вингера, которую в итоге занял Роман Зобнин. В целом же стартовый состав и тактическая схема красно-белых выглядели привычно.

Армейцы постарались снова начать максимально агрессивно. В матче первого круга они уже в дебюте смяли «Спартак» и к 18-й минуте вели 3:0. Но сейчас столь резвое начало привело к тому, что Данил Круговой сразу захромал и попросил замену, так что армейцы понесли чувствительную для них потерю. Перед этим он успел совершить рывок к воротам Александра Максименко и предпринял попытку заработать пенальти. А вот спартаковцы вполне могли открыть счет после дуплета в исполнении Манфреда Угальде. Особенно опасным получился второй удар костариканца в мертвую для Акинфеева зону, и ЦСКА повезло, что мяч пролетел рядом со штангой.

И все-таки преимуществом владели подопечные Фабио Челестини, которые нагнетали давление на штрафную площадь красно-белых, в том числе с помощью стандартов.

Навесы Облякова, наверное, таили главную угрозу для Максименко, хотя он размял спартаковского голкипера и с игры. Однако под конец первого тайма красно-синие сбавили обороты и сами оказались под прессом, а на 43-й минуте испытали настоящий стресс, когда им забили фактически их же оружием — с углового. Эсекьель Барко закрутил мяч на ближнюю штангу, где его партнеры создали очень плотный трафик и отсекли Акинфеева, а гол записали на Игоря Дмитриева.

Армейцы посчитали, что против их вратаря нарушили правила, а Челестини, что называется, включил Станковича, много жестикулировал и спорил с арбитрами вплоть до ухода на перерыв. Впрочем, в том эпизоде система VAR поддержала решение судьи в поле Сергея Карасева, а вот во втором тайме она отменила назначенный им пенальти за фол против Зобнина, когда его сбил Игорь Дивеев. Вообще казалось, что 11-метровый был очевидным, но на VAR пришли к выводу, что центральный защитник ЦСКА сперва сыграл в мяч.

А вскоре едва не вспыхнула потасовка в формате «команда на команду» после того, как Даниил Денисов остановил прорыв Кирилла Глебова. Карасев погасил конфликт обоюдными желтыми карточками в адрес наиболее активных его участников Мойзеса и Кристофера Ву.

Когда соперники сосредоточились на футболе, «Спартак» провел две острые атаки. Жедсон Фернандеш чуть-чуть не подстроился под подачу Маркиньоса, после чего бразилец сам неточно пробил низом в направлении дальнего угла.

Армейцы же никак не могли нащупать подходы к штрафной Максименко, даже несмотря на появление креативного Алвеса, а потом и Алеррандро с Энрике Кармо.

Красно-белые давно так надежно не действовали в обороне, а Ву и другой центрбек Александер Джику защищались просто образцово.

В концовке они уже играли строго по счету, хотя не отказывались и от контрвыпадов, один из которых мог завершить Денисов.

В компенсированное время, а Карасев добавил аж восемь минут, армейцы все же устроили последний штурм, и у Дивеева была отличная возможность наказать Максименко за ошибку на выходе. Но он жахнул над перекладиной, а еще красно-синие не реализовали перспективный стандарт. В итоге финальный свисток раздался только на 100-й минуте и возвестил о победе «Спартака» — 1:0.

Дебют Романова, безусловно, можно назвать очень удачным, причем особо стоит отметить дисциплину и самоотдачу, которые красно-белые отнюдь не всегда демонстрировали при Станковиче. С шестого места они пока не сдвинулись, но теперь с 28 очками всего на один балл отстают от «Балтики», которая добилась лишь нулевой ничьей во встрече с «Оренбургом». ЦСКА с 33 очками пока остался на втором месте, но по ходу 16-го тура его могут опередить «Зенит» и «Локомотив», которые встретятся с «Пари Нижним Новгородом» и «Краснодаром» соответственно.

Александр Ильин