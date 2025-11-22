Главные новости за 22 ноября. Ростов-на-Дону и область

За ночь с 21 на 22 ноября дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили над территорией Ростовской области 16 украинских БПЛА. Атаку вражеских беспилотников военные отразили в шести районах региона.

В Новочеркасске, на 31-м Большом круге Всевеликого войска Донского было принято решение о вхождении в его состав Луганского казачьего округа. Интеграцию казачества ЛНР в Донское войско Ростовская область готова начать с тиражирования успешных наработок в сфере непрерывного казачьего образования.

Председатель СК России Александр Бастрыкин дал указание возбудить уголовное дело по факту нападения стаи собак на малолетнюю, которое произошло в Каменске-Шахтинском Ростовской области. По словам представителей ведомства, в приемную главы СК России в соцсети «ВКонтакте» обратилась жительница Дона по вопросу нападения бродячих животных на ее девятилетнюю дочь.

По состоянию на 1 октября 2025 года жители Ростовской области хранили на счетах и вкладах более 1,2 трлн рублей. Этот показать на 14,2% превысил прошлогодний, сообщили в региональном Отделении Банка России.

В Ростове-на-Дону стартовали работы по устранению дефектов и деформации асфальтобетонного покрытия на проезжей части автомобильной дороги по пр. Буденновскому, в центре донской столицы. Ремонт производится по заказу Дирекции по строительству объектов транспортной инфраструктуры и охватит период 21-27 ноября 2025 года.