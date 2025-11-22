Бастрыкин поручил возбудить дело о нападении собак на ребенка в Каменске-Шахтинском

Председатель СК России Александр Бастрыкин дал указание возбудить уголовное дело по факту нападения стаи собак на малолетнюю девочку, которое произошло в Каменске-Шахтинском Ростовской области. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

По словам представителей ведомства, в приемную главы СК России в соцсети «ВКонтакте» обратилась жительница Дона по вопросу нападения бродячих собак на ее девятилетнюю дочь. «В ноябре 2025 года стая агрессивных животных набросилась на девочку, возвращавшуюся с тренировки домой. Пострадавшей потребовалась медицинская помощь. Обращения матери в компетентные органы результатов не принесли, мер к отлову собак не принимается», — говорится в сообщении пресс-службы.

В Следственном управлении СК России по региону организована процессуальная проверка. Александр Бастрыкин дал указание руководителю СУ СК России по Ростовской области Аслану Хуаде не только возбудить уголовное дело, но и представить доклад о ходе расследования и его результатах. Исполнение поручения находится на контроле в центральном аппарате ведомства.

Ефим Мартов