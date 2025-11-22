Казаки ЛНР вступили в состав Всевеликого войска Донского

Сегодня, 22 ноября, в Новочеркасске, на 31-м Большом круге Всевеликого войска Донского было принято решение о вхождении в его состав Луганского казачьего округа. Об этом сообщила пресс-служба губернатора Ростовской области.

Фото: Пресс-служба губернатора Ростовской области

По мнению главы Дона Юрия Слюсаря, решение луганских казаков восстанавливает историческую справедливость и знаменует новый этап интеграции казачества ЛНР в общероссийское казачье движение. «С Луганской Народной Республикой нас связывают общие ценности и задачи. Вступление казачьих обществ ЛНР в границы Всевеликого войска Донского умножит силы всего нашего большого макрорегиона «Донбасс», – подчеркнул Юрий Слюсарь.

Делегаты Большого круга единогласно проголосовали за принятие Луганского округа в состав Донского войска. Интеграцию казачества ЛНР в Донское войско Ростовская область готова начать с тиражирования успешных наработок в сфере непрерывного казачьего образования. Сегодня в ней почти 800 учреждений — от детских садов до вузов.

Как сообщил губернатор Дона в своем Telegram-канале, казачеству в регионе оказывается всесторонняя поддержка, в том числе и финансовая. «В этом году — более 2,5 млрд руб. В основном средства направлены на образование, а в следующем году планируем повысить зарплаты казачьим дружинникам», — написал Юрий Слюсарь.

Владимир Андреев