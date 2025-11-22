В центре Ростова стартовал дорожный ремонт, который продлится до 27 ноября

В Ростове-на-Дону стартовали работы по устранению дефектов и деформации асфальтобетонного покрытия на проезжей части автомобильной дороги по пр. Буденновскому, в центре донской столицы. Об этом сообщила пресс-служба администрации города. Здесь уточнили, что ремонт производится по заказу Дирекции по строительству объектов транспортной инфраструктуры (МКУ «ДИСОТИ») и охватит период 21- 27 ноября 2025 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Работы ведутся на участке от ул. Станиславского до ул. Пушкинская, включая перекресток пр. Буденновский/ул. Б. Садовая – на всю ширину проезжей части.

«Приносим извинения автомобилистам за временные неудобства: просим учитывать временные ограничения движения транспортных средств и возможность объезда на время производства ремонтных работ», – резюмировали в администрации Ростова.

Ефим Мартов