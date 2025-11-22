Главные новости за 22 ноября. Кубань, Крым, Адыгея

Круизный лайнер Astoria Grande более чем с 1 тыс. человек на борту вернулся в Сочи после того, как турецкие власти запретили судну швартовку в Стамбуле без объяснения причин.

СКР возбудил уголовное дело по факту избиения школьника в Краснодаре. Согласно публикациям в соцсетях, подростки вели себя агрессивно на детской площадке в микрорайоне «Немецкая деревня» и угрожали прохожим.

В Краснодаре свыше 552 тыс. жителей получили прививки от гриппа в рамках иммунизационной кампании, которая нацелена охватить более 682 тыс. горожан.

На территории Сочи находится 10 объектов, числящихся в федеральном реестре незавершенного строительства, восемь из которых будут достроены. Два планируют снести.

Отремонтированную половину Тургеневского моста в Краснодаре открыли для движения транспорта в обоих направлениях. Работы на этом участке продолжались с апреля по ноябрь.

Над территорией Республики Крым в течение прошедшей ночи ликвидировали 13 беспилотников. Всего за ночь над регионами РФ сбили 69 БПЛА.

СКР возбудил уголовное дело по факту избиения школьницы в Хадыженске. В соцмедиа распространилась информация о том, что в одной из школ города ученица ударила сверстницу по лицу, а другая девочка удерживала руки пострадавшей. Происходящее снимали на телефон.

Жители Прикубанского округа Краснодара временно останутся без электроэнергии. Это необходимо для безопасных работ по замене оборудования на высоковольтном энергообъекте.