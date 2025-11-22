Более 550 тысяч краснодарцев привились от гриппа

В Краснодаре свыше 552 тыс. жителей получили прививки от гриппа в рамках иммунизационной кампании, которая нацелена охватить более 682 тыс. горожан. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Среди привившихся около 207 тыс. составляют дети. Бесплатную иммунизацию можно пройти в медицинских учреждениях и передвижных пунктах Краснодара.

Мобильные комплексы работают в будние дни с 9:00 до 18:00 на улице Красной, 122, возле обелиска в честь двухсотлетия Кубанского казачьего войска и на улице Красной, 35, в сквере Жукова. В выходные дни с 9:00 до 17:00 прививки доступны в парках Солнечный Остров по адресу улица Трамвайная, 2, и Чистяковская роща на улице Колхозной, 86.

Передвижные пункты будут функционировать до 30 ноября включительно. Для получения вакцины требуется только паспорт.

Алина Зорина