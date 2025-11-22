СКР возбудил дело из-за избиения подростка в Краснодаре

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту избиения школьника на игровой площадке в Краснодаре. Об этом сообщает пресс-служба регионального ведомства.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Информация о произошедшем распространилась в социальных сетях. Согласно публикациям, подростки вели себя агрессивно на детской площадке в микрорайоне «Немецкая деревня» и угрожали прохожим. Сообщается, что они также избили школьника.

Уголовное дело возбуждено следственным отделом по Прикубанскому округу Краснодара по ст. 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью). Сейчас ведется расследование для выяснения всех деталей происшествия. Назначена судебно-медицинская экспертиза, которая определит степень тяжести ущерба, нанесенного здоровью пострадавшего.

Алина Зорина