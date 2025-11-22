Восемь объектов из федерального реестра недостроев завершат в Сочи

На территории Сочи находится 10 объектов, числящихся в федеральном реестре незавершенного строительства, восемь из которых будут достроены. Два планируют снести. Об этом сообщает Минстрой России в своем Telegram-канале.

Как стало известно в ходе совещания по развитию инфраструктурного и жилищного строительства Сочи, которое провел глава ведомства Ирек Файзуллин при участии главы города Андрея Прошунина, среди объектов, по которым приняты решения, числятся административные здания, общежития и автодорожные проекты. Работу по их реализации Минстрой проводит совместно с профильными ведомствами.

Во время совещания министр отметил необходимость улучшения инфраструктуры Сочи. По его словам, она является ключевым моментом в обеспечении безопасной и комфортной жизни жителей города, а также влияет на экономический рост и развитие курорта. Внимание также уделили комплексному развитию Сочи, программе берегоукрепления и восстановлению санатория имени Серго Орджоникидзе.

Алина Зорина