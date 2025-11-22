СКР возбудил дело из-за избиения школьницы в Хадыженске

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту избиения школьницы в Хадыженске Апшеронского района. Об этом сообщает пресс-служба регионального ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В соцмедиа распространилась информация о том, что в одной из школ города ученица ударила сверстницу по лицу, в то время как другая девочка удерживала руки пострадавшей. Происходящее снимали на камеру мобильного телефона. В публикациях отмечается, что зачинщицы конфликта проявляют агрессию и к другим детям.

Горячеключевской межрайонный следственный отдел СКР по Краснодарскому краю возбудил уголовное дело по ст. 213 УК РФ (хулиганство) и ст. 293 УК РФ (халатность).

В ходе расследования планируется дать правовую оценку действиям или бездействию должностных лиц образовательного учреждения, где случился инцидент. Сейчас проводятся следственные мероприятия для установления всех обстоятельств произошедшего. Руководитель СКР по Краснодарскому краю Андрей Маслов поставил ход расследования уголовного на контроль в следственном управлении.

Алина Зорина