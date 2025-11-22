В Прикубанском округе Краснодара временно отключат электроэнергию

Жители Прикубанского округа Краснодара временно останутся без электроэнергии. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

С 23:00 22 ноября до 07:00 23 ноября электричество отключат в районе проезда 1-й Краснодарский, на ул. Соловьева В.А. и ул. Сорока. По данным мэрии, это необходимо для безопасных работ по замене оборудования на высоковольтном энергообъекте.

Работники Краснодарских электрических сетей проведут все необходимые работы в согласованные сроки. Замена оборудования направлена на повышение надежности энергосистемы, особенно в периоды максимальных нагрузок.

Алина Зорина