Главные новости за 21 ноября. Ростов-на-Дону и область

В Ростовской области завершилась подготовка к зимнему периоду. Для оперативного реагирования сформировано более 1,3 тыс. аварийно-восстановительных бригад. В их составе более 4,7 тыс. специалистов и 1,7 тыс. единиц техники.

Средства противовоздушной обороны отразили атаку беспилотников в Чертковском и Шолоховском районах Ростовской области. Возле хутора Нагибин в Чертковском районе около полуночи была повреждена опора линий электропередач, в результате без света остались более 200 домов.

В Азовском море осетра стало достаточно для того, чтобы запустить вылов в промышленных масштабах. Сейчас запасы осетра составляют порядка 3 тыс. т. Ситуацию удалось выровнять за счет искусственного производства на спецзаводах.

Ростовский областной суд вынес приговор жительнице Донецка Ростовской области, которую подозревали в государственной измене (ст. 275 УК РФ). Как сообщил «Ъ-Ростов» источник в правоохранительных органах, 36-летняя Татьяна Митина причастна к сбору и передаче сведений о местонахождении подразделений российских военнослужащих в Крыму украинской стороне.

В Ростовской областной клинической больнице (РОКБ) в Ростове-на-Дону проверили ситуации с очередями и электронной записью. Министерством начата всесторонняя внеплановая проверка фактов, указанных в публикациях. По ее итогам будут приняты системные решения.