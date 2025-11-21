Жительницу Донецка Ростовской области осудили за госизмену на 12 лет

Ростовский областной суд вынес приговор жительнице Донецка Ростовской области, которую подозревали в государственной измене (ст. 275 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по региону.

Как сообщил «Ъ-Ростов» источник в правоохранительных органах, 36-летняя Татьяна Митина причастна к сбору и передаче сведений о местонахождении подразделений российских военнослужащих в Крыму украинской стороне. Полученные данные могли быть использованы противником для нанесения ущерба безопасности Российской Федерации.

Приговором суда жительнице Донецка назначено 12 лет колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.

Константин Соловьев