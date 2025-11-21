Осетра в Азовском море стало достаточно для запуска промышленного вылова
В Азовском море осетра стало достаточно для того, чтобы запустить вылов в промышленных масштабах. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на заместителя руководителя Росрыболовства Василия Соколова.
Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ
Сейчас запасы осетра составляют порядка 3 тыс. т. Ситуацию удалось выровнять за счет искусственного производства на спецзаводах.
Дальнейший прирост будет обеспечен и благодаря реконструкции осетровых заводов в Ростовской области.