Осетра в Азовском море стало достаточно для запуска промышленного вылова

В Азовском море осетра стало достаточно для того, чтобы запустить вылов в промышленных масштабах. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на заместителя руководителя Росрыболовства Василия Соколова.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Сейчас запасы осетра составляют порядка 3 тыс. т. Ситуацию удалось выровнять за счет искусственного производства на спецзаводах.

Дальнейший прирост будет обеспечен и благодаря реконструкции осетровых заводов в Ростовской области.

Мария Хоперская

