На Дону зимой будут дежурить более тысячи аварийных бригад

В Ростовской области завершилась подготовка к зимнему периоду. Для оперативного реагирования сформировано более 1,3 тыс. аварийно-восстановительных бригад. В их составе более 4,7 тыс. специалистов и 1,7 тыс. единиц техники. Об этом в своем Telegram-канале сообщает глава региона Юрий Слюсарь.

«Подготовка к зиме в городах и районах области завершена в полном объеме. Об этом свидетельствуют паспорта готовности, которые Ростехнадзор согласовал для всех муниципалитетов с центральными системами теплоснабжения. Таких у нас на Дону 49»,— отметил губернатор.

Глава региона добавил, что Ростов-на-Дону и Азов получили паспорта готовности вовремя впервые за пять и семь лет.

Шесть территорий по закону эти документы не получают, поскольку там работают исключительно индивидуальные источники тепла, без централизованных теплоснабжающих организаций.

Наталья Белоштейн