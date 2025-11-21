В Чертковском районе около 200 домов ночью остались без света после падения БПЛА

Средства противовоздушной обороны отразили атаку беспилотников в Чертковском и Шолоховском районах Ростовской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Юрий Слюсарь.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Уточняется, что никто из людей не пострадал. Возле хутора Нагибин в Чертковском районе около полуночи была повреждена опора линий электропередач, в результате без света остались более 200 домов. Пожар на месте оперативно потушили на площади 4 кв. м. Подачу электроэнергии уже восстановили.

Константин Соловьев