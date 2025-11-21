Падение прибыли «Казаньоргсинтеза» и «Нижнекамскнефтехима» и иск на 3,6 млрд рублей к компании из Чувашии

Чистая прибыль ПАО «Казаньоргсинтез» по РСБУ за январь — сентябрь 2025 года составила 8,3 млрд руб., что на 28% ниже показателя аналогичного периода прошлого года. Выручка предприятия выросла на 0,5% до 78,6 млрд руб. Валовая прибыль сократилась на 4,6% до 19,1 млрд руб. Компания сократила коммерческие расходы на 33%, однако процентные расходы выросли в 10 раз — до 2,7 млрд руб.

Чистая прибыль ПАО «Нижнекамскнефтехим» по РСБУ за январь — сентябрь 2025 года составила 15,2 млрд руб., что на 41,5% ниже показателя аналогичного периода прошлого года. Выручка предприятия сократилась на 0,7% до 183,4 млрд руб. Валовая прибыль снизилась на 32,2% до 31,2 млрд руб. Балансовая стоимость основных средств компании на 30 сентября составила 417,6 млрд руб. против 364,1 млрд руб. на начало года.

Росприроднадзор направил ООО «Мой Дом» из Чувашии претензию с требованием добровольно возместить ущерб 3,6 млрд руб. за вред почве. Инспекторы Волжско-Камского управления установили, что компания размещала отходы за пределами официального полигона в Цивильском муниципальном округе. Площадь загрязненного участка составила более 2,4 га.

Верховный суд Татарстана оставил без изменений приговор экс-руководителю Управления ЗАГС республики Гульшат Нигматуллиной. Вахитовский суд Казани в сентябре приговорил ее к четырем годам лишения свободы условно и штрафу в размере 500 тыс. руб. По версии следствия, в 2020 году Нигматуллина поручила подчиненным собрать премии с сотрудников районных ЗАГСов, присвоив 16,4 млн руб.

Два чиновника Госкомитетов Татарстана обвиняются в получении взятки. По версии следствия, с мая по октябрь 2025 года чиновники поспособствовали получению казанским предпринимателем лицензии на продажу алкоголя в двух торговых объектах. Размер взятки составил 150 тыс. руб.

В октябре 2025 года в Татарстане зарегистрировано 16,4 тыс. переходов прав по договорам купли-продажи недвижимости, что на 15,5% больше, чем в сентябре. Количество сделок с квартирами увеличилось на 23,6% до 6,2 тыс., с индивидуальными домами — на 13,6% до 1,4 тыс., с земельными участками — на 10,4% до 7,9 тыс.

Татарстан намерен открыть торговый дом в Туркмении. Министр промышленности и торговли Олег Коробченко заявил об этом в Ашхабаде во время заседания совместной туркмено-татарстанской рабочей группы. Объем торговли между Туркменией и Татарстаном в 2024 году составил около $35 млн, в этом году ожидается рост до $50 млн.

Работодатели Татарстана разместили 40,5 тыс. вакансий на платформе «Работа России». По данным Минтруда республики, 29,5% предложений приходится на сферы строительства и ЖКХ, 24,1% — на промышленность, 23,6% — на межотраслевые профессии. Меньше всего вакансий в сфере IT, телекоммуникации и связи — 0,4%.

Анар Зейналов