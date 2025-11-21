Чистая прибыль «Казаньоргсинтеза» за девять месяцев упала на 28%

Чистая прибыль ПАО «Казаньоргсинтез» (входит в структуру «СИБУР») по РСБУ за январь — сентябрь 2025 года составила 8,3 млрд руб., что на 28% ниже показателя аналогичного периода прошлого года, следует из бухгалтерской отчетности компании.

Выручка предприятия выросла на 0,5% до 78,6 млрд руб. Валовая прибыль сократилась на 4,6% до 19,1 млрд руб. Прибыль от продаж уменьшилась на 100 млн руб. до 15 млрд руб.

Компания сократила коммерческие расходы на 33%, однако процентные расходы выросли в 10 раз — до 2,7 млрд руб.

По итогам 2024 года чистая прибыль «Казаньоргсинтеза» составила 12,5 млрд руб. против 20,6 млрд руб. годом ранее. Выручка компании выросла на 5,2% до 104,6 млрд руб., себестоимость продаж увеличилась на 24% до 79,7 млрд руб.

Анар Зейналов