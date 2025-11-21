Верховный суд Татарстана утвердил приговор экс-главе ЗАГС

Верховный суд Татарстана согласился с позицией казанского суда и оставил без изменений приговор экс-руководителю Управления ЗАГС республики Гульшат Нигматуллиной. Об этом «Ъ Волга-Урал» сообщили в пресс-службе Верховного суда республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Верховный суд утвердил приговор экс-главе ЗАГСа Татарстана

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Верховный суд утвердил приговор экс-главе ЗАГСа Татарстана

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Приговор вынес Вахитовский суд Казани в сентябре этого года. Суд приговорил госпожу Нигматуллину к четырем годам лишения свободы условно и штрафу в размере 500 тыс. руб. Кроме того, ей запрещено занимать государственные должности 2,5 года.

По версии следствия, в 2020 году госпожа Нигматуллина поручила своим подчиненным собрать премии с сотрудников районных ЗАГСов: они обзванивали руководителей учреждений, сообщали об «ошибочном переводе выплат на счета» и требовали вернуть деньги наличными. Таким образом, госпожа Нигматуллина присвоила 16,4 млн рублей. Ее признали виновной по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Анна Кайдалова