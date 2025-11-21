В Татарстане работодатели разместили 40,5 тысячи вакансий

Работодатели Татарстана разместили 40,5 тыс. вакансий на платформе «Работа России». Об этом сообщил Минтруд республики.

По данным ведомства, 29,5% предложений (11,9 тыс.) приходится на сферы строительства и ЖКХ; на промышленность приходится 24,1% вакансий (9,7 тыс.), на межотраслевые профессии — 9,6 тыс. предложений (23,6%). В сферах здравоохранения, образования, науки, культуры и государственной службы открыто 3,8 тыс. рабочих мест, что составляет 9,5%. Сферы продаж, бытового обслуживания и услуг населению предлагают 2,9 тыс. вакансий (7,2%).

Меньше всего вакансий приходится на сферу IT, телекоммуникации и связи — 0,2 тыс. вакансий (0,4%), еще 0,7 тыс. (1,6%) — на сельское хозяйство, экологию и ветеринарию. В сфере транспорта доступно 1,7 тыс. рабочих мест (4,1%).

Безработными в республике официально числятся 3 270 человек. Ранее сообщалось, что безработица в Татарстане составляет 1,7%.

Анна Кайдалова