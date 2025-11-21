Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Двух чиновников госкомитетов Татарстана обвиняют во взятке на 150 тысяч рублей

В Татарстане начальник отдела лицензирования Госалкогольинспекции республики и государственный инспектор Госкомитета Татарстана по биологическим ресурсам обвиняются в получении взятки. Об этом сообщает СУ СКР по республике.

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

По версии следствия, с мая по октябрь 2025 года инспектор Госкомитета передавал начальнику отдела Госалкогольинспекции незаконное денежное вознаграждение от казанского предпринимателя. Чиновники поспособствовали получению предпринимателем лицензии на продажу алкоголя в двух торговых объектах в Казани.

По данным пресс-службы МВД по Татарстану, размер взятки составил 150 тыс. руб.

Обвиняемые признали причастность к преступлению и дали показания о других эпизодах незаконной деятельности. Следствие продолжает проверки.

Анна Кайдалова