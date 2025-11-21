В Татарстане за месяц число сделок с недвижимостью увеличилось на 15,5%

В октябре в Татарстане зарегистрировано 16,4 тыс. переходов прав по договорам купли-продажи недвижимости. Это на 15,5% больше, чем в сентябре. Об этом сообщила пресс-служба Росреестра Татарстана.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Количество сделок с квартирами увеличилось на 23,6% (до 6 233), с индивидуальными домами — на 13,6% (до 1 466), с земельными участками — на 10,4% (до 7 915), с нежилыми помещениями — на 13,2% (до 757).

Заместитель руководителя Управления Росреестра по Татарстану Лилия Бурганова отметила, что в конце года традиционно наблюдается рост числа сделок, поэтому их объем может продолжить увеличиваться.

Всего за десять месяцев 2025 года в Татарстане зарегистрировано около 129,5 тыс. переходов прав по договорам купли-продажи. По словам вице-президента Гильдии риелторов Татарстана Руслана Садреева, спрос на вторичном рынке остается стабильным. На фоне высоких ипотечных ставок большинство сделок проходит за собственные средства. При этом предложение ограничено, что стимулирует покупателей оперативно завершать сделки.

Анна Кайдалова