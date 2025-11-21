Чистая прибыль «Нижнекамскнефтехима» за девять месяцев упала на 41,5%

Чистая прибыль ПАО «Нижнекамскнефтехим» (входит в структуру «СИБУР») по РСБУ за январь — сентябрь 2025 года составила 15,2 млрд руб., что на 41,5% ниже показателя аналогичного периода прошлого года, следует из бухгалтерской отчетности компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Чистая прибыль «Нижнекамскнефтехима» за 9 месяцев упала почти вдвое

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Чистая прибыль «Нижнекамскнефтехима» за 9 месяцев упала почти вдвое

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Выручка предприятия сократилась на 0,7% до 183,4 млрд руб. против 184,6 млрд руб. годом ранее. Валовая прибыль снизилась на 32,2% до 31,2 млрд руб. Прибыль от продаж уменьшилась на 38,4% до 25,1 млрд руб.

Балансовая стоимость основных средств компании на 30 сентября составила 417,6 млрд руб. против 364,1 млрд руб. на начало года. Основная часть введенных в эксплуатацию основных средств за январь — сентябрь 2025 года относится к комплексу по производству этилена (завод «Этилен-600»), говорится в пояснениях к отчетности.

В сентябре 2025 года «Нижнекамскнефтехим» проиграл в арбитражном суде спор о взыскании 1,07 млрд руб. в пользу компании «Русхимальянс». Взыскание связано с долгами предприятия перед немецким Bayerische Landesbank по синдицированному кредиту от 2018 года. НКНХ должен был заплатить банку €11,5 млн, но просрочил четыре платежа, начиная с сентября 2023 года.

Анар Зейналов