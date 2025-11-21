Компанию из Чувашии обвинили в нанесении ущерба почве на 3,6 млрд рублей

В Чувашии Росприроднадзор направил ООО «Мой Дом» претензию с требованием добровольно возместить ущерб 3,6 млрд руб. за вред почве. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Инспекторы Волжско-Камского управления установили, что ООО «Мой Дом» размещало отходы за пределами официального полигона в Цивильском муниципальном округе. Площадь загрязненного участка составила более 2,4 га, ущерб почвам превысил 3,6 млрд руб.

В случае отказа выплачивать ущерб Росприроднадзор планирует обратиться в суд для взыскания суммы в принудительном порядке.

Анна Кайдалова