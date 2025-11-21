В Туркмении может появиться торговый дом Татарстана

Татарстан намерен открыть торговый дом в Туркмении. Об этом сообщает ТАСС.

Решение было озвучено министром промышленности и торговли Олегом Коробченко в Ашхабаде во время 10-го заседания совместной туркмено-татарстанской рабочей группы по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству. Представитель торгового дома Татарстана заявил о готовности открыть площадку для увеличения торгового оборота.

Господин Коробченко уточнил, что объем торговли между Туркменией и Татарстаном в 2024 году составил около 35 млн долларов, в этом году ожидается рост показателя до 50 млн долларов.

Анна Кайдалова