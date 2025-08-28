Ангарский маньяк получил новый срок за убийство в 2011 году

Ангарский городской суд Иркутской области вынес приговор по уголовному делу в отношении 61-летнего Михаила Попкова. В СМИ его прозвали ангарским маньяком. Попков признан виновным по ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»). Расследование дела было возобновлено в апреле 2025 года на основании признательных показаний самого Попкова.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области, в суде установлено, что Попков, «склонный к убийствам с элементами садизма», в мае 2011 года встретил в одном из парков Ангарска незнакомую женщину. Он использовал незначительный повод, чтобы вступить в конфликт с ней, а затем избил в ходе ссоры и «нанес множественные удары топором по голове, от чего жертва скончалась». Тело женщины Попков спрятал в нежилое строение неподалеку, облил горючей жидкостью и поджег.

Суд приговорил подсудимого к девяти с половиной годам лишения свободы, по совокупности с ранее вынесенными приговорами «ему назначено окончательное наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием в колонии особого режима».

Пресс-служба СУ СКР по Иркутской области уточняет, что с учетом ранее расследованных уголовных дел доказана причастность Михаила Попкова к совершению 87 убийств и трех покушений на убийство, совершенных в период с 1992 по начало 2010-х годов. Сейчас «ангарский маньяк» содержится в СИЗО Иркутска — на время расследования еще двух убийств, в которых он признался накануне вынесенного 28 августа приговора. По версии следствия, в августе 2008 года Михаил Попков в Ангарске встретил двух женщин, вскоре между ними произошла ссора. Мужчина веревкой задушил одну жертву, затем вторую. В связи с этим возобновлено расследование уголовного дела по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ, приостановленное в 2008 году.

Влад Никифоров, Иркутск